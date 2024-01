Un avion de dimensiuni reduse a fost martorul unui tragic accident în Chile, într-o scenă înspăimântătoare surprinsă pe cameră. Incidentul a dus la decesul pilotului și la rănirea gravă a altor persoane.

Se pare că pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe autostrada din apropierea Aeroportului Panguilemo, din cauza unor probleme tehnice la bordul aeronavei de mici dimensiuni. Cu toate acestea, aterizarea de urgență a fost fatală, deoarece avionul a lovit liniile de electricitate și a luat foc, creând o scenă de coșmar care a fost înregistrată de un martor.

Tragedia a avut un cost greu, cu pierderea vieții pilotului și rănirea gravă a altor patru persoane care se aflau într-o mașină care circula pe autostradă în momentul impactului.

Pilotul lucra pentru Corporația Națională Forestieră (CONAF) și a fost descris ca fiind un pilot cu experiență în cadrul companiei. "Era un pilot experimentat. Avea multă experiență în cadrul companiei, care operează șapte aeronave în Chile", a declarat directorul executiv al CONAF, Christian Little, într-un mesaj de condoleanțe.

În urma acestui tragic eveniment, autoritățile au declanșat o investigație amănunțită pentru a determina cu exactitate cauzele care au condus la prăbușirea avionului. Se caută să se afle circumstanțele care au dus la aterizarea de urgență și la consecințele tragice care au urmat, în speranța de a preveni astfel de incidente în viitor.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn