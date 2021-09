Octavian Jurma avertizează pe Facebook că am intrat într-o săptămână decisivă pentru evoluția coronavirus pe teritoriul României. Este de așteptat ca în această săptămână să avem mai multe zile cu peste 10.000 de cazuri în 24 de ore.

"Am intrat in saptamana adevarului.

Incepand de maine vom avea valori peste 10,000 de cazuri de-a lungul intregii saptamani cand vom deapsi cel mai probabil pragul de 11,000 de cazuri pe zi si vom avea un nou record absolut al pandemiei . La final recordul saptamanal de cazuri de 58, 364 din varful valului 2 (noiembrie 2020) va fi spulberat cu o valoare saptamanala de peste 70,000 de cazuri noi.

Numarul de cazuri insa nu este cea mai mare problema in valul 4, cat numarul de internari in spitale si ATI.

Din pacate in Romania, inca din valul 3 majoritatea pacientilor internati in spitale sunt dependenti de oxigen iar cei internati la ATI dependenti de oxigen cu presiune mare. In cazul acestor pacienti diferenta dintre viata si moarte se masoara in ore si uneori in minute.

De aceea o plafonare a numarului de internari la ATI, sau chiar o crestere mai lenta, poate duce la o crestere mai rapida a numarului de decese atat in randul pacientilor COVID-19 cat si a urgentelor non-COVID.

Acest transfer de paturi intre zona non-covid care ar putea deservi pacienti vaccinati, catre zona non-covid populata in proportie de peste 80% de persoane ne-vaccinate, va naste alte conflicte de natura moarala si etica intre libertatea de a face ce vrei si responsabilitatea pentru ceea ce faci.

Plafonarea numarului de internari la ATI trebuie urmarita asadar cu atentie si ingrijorare pentru ca poate reflecta o scaderea ratei de introducere a aprturilor de ATI dinspre zona non-COVID. Astazi 2 pacienti din Craiova au murit in asteptarea unui loc la ATI pentru COVID-19.

Acestia in loc sa se regaseasca in statistica pacientilor internati la ATI, se vor regasi peste cateva zile in statistica celor decedati de COVID-19. Disperarea familiilor care si-au vazut pe cei dragi murind sub ochii lor in asteptarea unei guri salvatoare de oxigen este, din pacate, doar o avanpremiera a ceea ce urmeaza.

Dintre cei 45,000 de mii de romani diagnosticati cu COVID-19 saptamana trecuta 1,200 sunt deja morti desi multi dintre ei sunt convinsi ca e doar o gripa.

In aceasta perioada de fapt 5%, sau 1 din 20 diagnosticat in ultimele 2 saptamani, vor muri (indicatorul CFR-14 din ultimul tabel). Tabelul de decese contine doua tipuri de prognoza care dau rezultate similare.

Dar procentul ajunge si la 10% in lipsa accesului la oxigen, moment in care vom intra in zona decimarii.

Decimarea este o pedeapsa romana pentru legiunile lase care fugeau din fata inamicului. Acestea erau obligate sa isi omoare 1 din fiecare 10 camarazi.

Vom afla si noi cat de aspra e pedeapsa pentru lasitate in fata Pandemiei de COVID-19? Sper ca nu.

Sper ca in aceasta saptamana sa impiedicam un astfel de deznodamant pe care doar Presedintele Iohannis il mai poate opri.

Aceaste tabele de prognoza directa simpla sunt mai optimiste decat in saptamanile precedente pentru ca avem o asteptare rezonabila ca la mijlocul lunii octombrie-inceptul lunii noiembrie sa atingem un varf sau macar un platou. De asemenea intrarea progresiva in carantina de noapte a marilor orase ar trebui sa aibe un efect de frana desi acesta depinde de masurile de relaxare care continua sa fie adoptate (certificatul verde este o masura de relaxare).