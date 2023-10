Dispozitivele de vapat cu vitamine par mai "sănătoase" pentru că au în componența lor un cocktail de vitamine, începând de la B12, A, C, E sau D, inclusiv nutrienți, cum ar fi aminoacizi și colagen, concentrate într-un singur lichid care este vaporizat pe o bobină de metal încălzită, apoi inhalat.

Medicii ieșeni susțin însă că reclama este înșelătoare, ba chiar sunt șocați de faptul că cineva ar accepta un studiu prin care se afirmă faptul că vitaminele pot fi inhalate pentru a îmbunătăți sănătatea, în special la copii, scrie BZI. Vitamina C este un acid, încălzirea și inhalarea acesteia poate fi toxică, același lucru se întâmplă și în cazul vitaminelor D și E.

„Companiile care produc aceste dispozitive spun că sunt concepute pentru bunăstare (...) însă nu sunt date științifice care să susțină administrarea de vitamine pe cale inhalatorie. Vitamina D ar putea fi periculoasă. Vitamina E nu ar trebui să existe sub nicio formă într-un produs de vapat. (...) Chiar U.S FDA (Food and Drug Administration) dorește ca un consumator să știe că anumite produse de vaping de bunăstare care conțin vitamine sau uleiuri esențiale sunt vândute în mod ilegal, cu afirmații nedovedite. Dovezile actuale arată că aceste produse sunt dăunătoare pentru sănătate și nu sunt sigure”, a declarat prof. dr. Traian Mihăescu.

Marea problemă a noilor produse alternative este că pot fi achiziționate foarte ușor, chiar și de către copii.

Atât cei mici, cât și părinții pot cădea în capcana acestui produs tocmai pentru că în teorie poate părea mai sănătos.