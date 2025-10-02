Anual, beri din întreaga lume participă la World Beer Awards, concurând în diverse categorii pentru titlurile prestigioase. În 2025, aproximativ 3.000 de sortimente au fost evaluate de un juriu internațional format din experți. Pe lângă gust și calitate, măiestria de producție a jucat un rol decisiv.

Un Weißbier fără alcool care a impresionat juriul

O bere de grâu fără alcool din Bavaria a atras atenția juriului și a ocupat primul loc la capitolul bere fără alcool. „Veldensteiner Hefe Weißbier Alkoholfrei” de la fabrica Kaiser Bräu din Neuhaus an der Pegnitz a fost desemnată cea mai bună bere de grâu fără alcool din lume. Juriul a apreciat aspectul chihlimbar, aspectul caracteristic al berii de grâu și aroma echilibrată. Notelor de drojdie li se adaugă arome delicate de fructe, iar finalul ușor amar completează experiența gustativă.

Piața berii, în evoluție

Creșterea cererii pentru bere fără alcool evidențiază schimbări semnificative în industria berii. Fabricile tradiționale și micile berării artizanale investesc în produse inovative pentru a satisface gusturile diverse. În același timp, competițiile internaționale contribuie la vizibilitatea și prestigiul producătorilor germani.

Laureații, pe categorii

Cea mai bună bere neagră din lume

Daisen G Beer, Japonia

„Aromă intensă de malț, cu o dulceață bună. Gustul prezintă o amărăciune fermă de hamei și o carbonatare reținută. O aciditate ușoară sporește plăcerea savurării, iar căldura subtilă a alcoolului este prezentă.”

Cea mai bună bere aromată din lume

Retour De Feu Bière Blonde, Franța

„Blondă, spumă albă, blândă, aromă de cedru, picantă cu arome dulci, o notă de esteri fructați, gust lemnos uscat foarte picant, cu o bază dulceagă, caracter savuros, final uscat bine format, înmuiat în malț” este descris sortimentul pe site-ul competiției.

Sirop de struguri albi. Băutură intensă și dulce, excelentă pentru limonade sau prăjituri

Cea mai bună bere IPA din lume

Wolf Gang Germania

„O bere maro închis în pahar, cu fructe uscate alături de arome florale tropicale de hamei. Completat de fructe de pădure roșii, cafea și o amărăciune puternică de malț prăjit.”

Cea mai bună bere lager din lume

Opa Bier Hop Lager Brazilia

„Bere galben-aurie foarte ușor tulbure, cu o spumă bună și stabilă, carbonatare relativ scăzută și textură fină, cu un caracter pronunțat de hamei, note moi de fructe tropicale cu miere, cu o amărăciune prezentă, dar notabil de scăzută, la final.”