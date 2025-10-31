Un caz cutremurător de trafic de minori zguduie opinia publică, după ce doi tineri concubini sunt suspectați că și-au vândut fiul, în vârstă de doar trei săptămâni, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Banii obținuți ar fi fost folosiți imediat pentru achiziționarea unui autoturism.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, derulează o anchetă complexă vizând infracțiuni grave, printre care trafic de minori, fals în declarații și mărturie mincinoasă.

Dedesubturile tranzacției

Potrivit DIICOT, protagoniștii cazului sunt un tânăr de 21 de ani, concubina sa minoră (17 ani) și un bărbat de 47 de ani, suspectat că a cumpărat copilul. În august 2025, la doar trei săptămâni de la naștere, bebelușul ar fi fost transferat cumpărătorului în schimbul sumei de 7.000 de euro.

Pentru a finaliza tranzacția, mama minoră ar fi declarat, în fals, la Oficiul stării civile, că bărbatul de 47 de ani este tatăl biologic al copilului. Acest aspect a fost consemnat în certificatul de naștere al bebelușului.

După înregistrarea falsă a paternității, mama naturală s-a deplasat cu bebelușul la un notar din Cluj, unde l-a împuternicit pe cumpărător să obțină pașaport și să scoată minorul din țară. Deși bărbatul a obținut pașaportul, acesta nu a mai apucat să părăsească România cu bebelușul.

Măsuri luate de anchetatori

Investigațiile au scos la iveală și faptul că tânărul de 21 de ani ar fi exploatat-o pe concubina sa, obligând-o să practice prostituția în scop material, încă din vara anului 2024.

Anchetatorii au descins la locuința "tatălui din acte", unde bebelușul a fost găsit și preluat imediat în grija autorităților. Procurorii au emis ordonanță de reținere pe numele bărbatului care l-a cumpărat pe copil. Pe numele părinților biologici, suspectați că și-au vândut copilul, au fost emise mandate de arestare în lipsă, deoarece aceștia nu au fost găsiți la domiciliu.

Ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz de o gravitate deosebită.