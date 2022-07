Totul ar fi început cu o ceartă între două persoane care ar fi degenerat în scurtă vreme, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din LA , potrivit NBC News.

Patru persoane au fost internate în stare critică, a declarat Comandantul Jay Mastick, reprezentant al departamentului de poliție din zona portului din Los Angeles.

Răniții aveau vârste cuprinse între 3 și 54 de ani, a declarat căpitanul pompierilor din Los Angeles, Erik Scott, la conferința de presă.

Incidentul armat s-a produs la un târg de mașini second-hand. Aici au fost prezenți în jur de 500 de vizitatori care s-au adunat înainte de a se auzi împușcăturile.

Niciun suspect sau suspecți nu au fost identificați sau reținuți.

I'm across the street from Peck Park in #SanPedro, where a shooting broke out that left multiple people injured. @DailyBreezeNews pic.twitter.com/kIHaTnXdMf