Asasinii omului de afaceri Adrian Kreiner, condamnați: două sentințe pe viață și una de 30 de ani

Unul dintre criminali a fost condamnat în lipsă
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au fost condamnați de magistrații Tribunalului Alba, pentru omor calificat, la ani grei de pușcărie. Sentințele vin la doi ani și șase zile de la comiterea crimei și după șase amânări consecutive.

Momentan decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară. 

  • Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.
  • Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.
  • Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Daune stabilite de instanță: 

  • Daune pentru Adriana Emilia, partenera lui Kreiner – 150.000 de euro pentru fiecare inculpat.
  • Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale stabilite pentru fiecare inculpat.
  • ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Zuleam a fost condamnat în lipsă, el fiind și capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu. Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.

 

 