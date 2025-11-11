Controverse uriașe ies la iveală despre familia președintelui Nicușor Dan. Cumnatul acestuia ar fi implicat în afaceri cu retrocedări. Acesta ar fi reușit să-și rezolve în timp record, un litigiu vechi de 4 ani, iar miza ar fi construirea unui cartier rezidențial lângă Snagov. În acte ar apărea și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Jurnaliștii Realitatea PLUS au solicitat un punct de vedere administrației prezidențiale însă până acum reprezentanții nu au oferit niciun răspuns.