Momentan decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.
- Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.
- Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.
- Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.
Daune stabilite de instanță:
- Daune pentru Adriana Emilia, partenera lui Kreiner – 150.000 de euro pentru fiecare inculpat.
- Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale stabilite pentru fiecare inculpat.
- ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.
Zuleam a fost condamnat în lipsă, el fiind și capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu. Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.