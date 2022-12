În această seară, de la ora 21, Realitatea Plus vă oferă un Revelion bucovinean. Laurențiu Botin vă va însoți la trecerea dintre ani cu un program tradițional realizat în inima Bucovinei. Muzica și dansurile tradiționale, fără strop de kitsch, sperăm să vă fie pe plac și să vă facă să intrați în noul an cu bucurie și speranță. Pleacă 2022, un an greu, să așteptăm cu încredere anul 2023.