Cei care doresc să ajute pot merge la Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. dr. C. T. Nicolau” din București, aflat pe strada Constantin Caracaş nr. 2 – 8, sector 1. Mențiunea specială care trebuie făcută la recoltare este DL – Vasiu Mariana Camelia.

Donarea de sânge este un gest simplu, dar cu o importanță uriașă: poate salva vieți. În România, nevoia de sânge este constantă, iar numărul pacienților care depind de acest gest de generozitate este foarte mare. Fiecare donator poate face diferența între viață și moarte pentru cei aflați în situații critice.

Apelul este adresat tuturor persoanelor sănătoase care se încadrează în criteriile pentru donare. Este o șansă reală de a contribui la salvarea unei vieți și de a aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.

Detalii pentru donatori:

Grupa sanguină necesară: O pozitiv

Locul donării: Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. dr. C. T. Nicolau”, Str. Constantin Caracaş nr. 2 – 8, sector 1, Bucureşti

Un gest mic pentru tine poate însemna totul pentru altcineva.

