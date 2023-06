"Pe parcursul zilei de azi am avut in centrul tarii si in zona montana instabilitate atmosferica, nori care se dezvolta destul de mult pe verticala inca de la inaltimi foarte mici pana la inaltimi foarte mari, cei care au asa o palarie foarte alba, dau averse, au caracter torential, cantitati mari de apa in interval scurt de timp, sau mai multe reprize de ploaie, in reprize, asociate cu fulgere, vijelii si chiar grindina. In unele zone au fost fenomene mai severe astazi.

In orele urmatoare asteptam ca fenomenele sa fie mai intense in sud. Acest cod portocaliu expira in prima parte a noptii. Ploi vom mai regasi pe parcursul zilei in partea de centru si in partea de sud a tarii, dar mult mai restranse ca arie, incomparabil cu ce am avut astazi.

Undeva marti noapte un nou front atmosferic va aborda tara noastra, jumatatea saptamanii va veni din nou cu instabilitate, ploi insemnate, intensificari ale vantului.

Daca vorbim despre factorul termic, vremea e cumva apropiata de ceea ce ar trebui sa inregistram la aceasta data, maxime intre 24 si 30 de grade si minime 11-20 de grade.

Asteptam o racorire insa spre sfarsitul saptamanii se incalzeste din nou in toate regiunile", a explicat meteorologul.