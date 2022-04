În filmare, se vede cum explozia, surprinsă de un dispozitiv aflat la distanță, distruge complet ambracațiunea uriașă.



Vladimir Bortko, analist și fost politician a avut o reacție virulentă la postul public de televiziune Rusia 1. El a spus că atacarea navei amiral este un motiv întemeiat pentru declanșarea unui război "adevărat" în Ucraina.

„Chiar și faptul că există o asemenea fărădelege pe teritoriul nostru este casus belli. O cauză absolută de război! Un război adevărat! Operațiunea specială din Ucraina a început și s-a încheiat deja! S-a încheiat aseară, când patria noastră a fost atacată”, a declarat Bortko, potrivit Realitatea PLUS.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe