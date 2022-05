"Am convenit să conclucrăm îndeaproape pentru a ne asigura că exporturile de produse alimentare din Ucraina ajung la consumatori în Africa şi Asia. Le suntem recunoscători secretarului de stat Blinken şi SUA pentru leadershipul şi sprijinul lor neclintit", a anunțatKuleba, pe Twitter.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ