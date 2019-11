DIICOT, despre crimele de la Caracal: Luiza Melencu, violată și de alt bărbat + încă o persoană a fost reținută

"Procurorii DIICOT au retinut un inculpat acuzat de infractiunea de viol, in forma agravata, asupra victimei majore din dosarul mentionat, infractiune pedepsita cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Inculpatul in varsta de 46 de ani a intrat in atentia DIICOT inca de la inceputul preluarii cauzei la structura centrala, iar in acest moment va pot confirma ca au fost administrate probe suficiente pentru a formula acuzatii oficiale fata de acesta.

La 14 aprilie 2019, in jurul orelor 12:00, dupa ce inculpatul Dinca Gheorghe a rapit-o pe victima Melencu Mihaela Luiza, a transportat-o la domiciliul sau in scopul exploatarii sexuale in interes personal si in aceste imprejurari a fost surprins de inculpatul retinut astazi.

Acesta a ajuns inopinat in curtea imobilului, unde a observat victima sechestrata in autoturism. Precizez ca inculpatul facea parte din anturajul inculpatului Dinca Gheorghe si era folosit de acesta, ocazional, la diferite munci in gospodarie. Inculpatul retinut i-a solicitat acestuia sa ii permita si lui intretinerea unor asemenea relatii cu Melencu Mihaela Luiza, iar inculpatul Dinca Gheorghe a fost de acord.

Astfel, in camera unde dormea Dinca Gheorghe, prin violenta fizica si verbala, cei doi au violat-o pe tanara lipsita de libertate.

Inculpatul retinut astazi nu este cunoscut cu antecedente penale si nu exista conexiune intre el si vreun grup de criminalitate organizata investigat de DIICOT pana in prezent.

Inculpatul retinut astazi nu este complice, nu este instigator, nu este coautor la savarsirea celorlalte infractiuni pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala fata de inculpatul Dinca Gheorghe.

Inculpatul va fi prezentat instantei de judecata, procurorii urmand sa emita un mandat de retinere preventiva pe numele acestuia", a informat DIICOT, prin vocea Giorgianei Hosu, procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Totodată, DIICOT a anunțat finalizarea dosarului până la sfârșitul acestui an.