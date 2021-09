Realitatea Plus

Anca Alexandrescu a subliniat că anunțul premierului privind demiterea ministrului Justiției face parte, probabil, dintr-o înțelegere cu președintele Klaus Iohannis.

”Părerea mea este că nu vor pleca nici Cîțu, nici cei de la USR-PLUS.

E un joc de imagine. Când am ascultat declarațiile lui Iohannis, am crezut că a intrat în haina de președinte. Evoluțiile au arătat că a fost tot un joc de imagine în înțelegere cu premierul, în așa fel încât Cîțu să ajungă liderul providențial al PNL, care are curajul să bată cu pumnul în masă la guvernare.

E o joacă între ei... Mi se pare extrem de interesantă abordarea celor de la USR-PLUS vizavi de procedura de numire a procurorilor de rang înalt care ar trebui să se termine mâine și întrebarea e cine își dorește să controleze această procedură. Înseamnă că au informații că cineva dorește să influențeze această procedură”, a spus realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel”.

Anca Alexandrescu a mai subliniat că, în timp ce cei de la putere își împart banii, cetățenii sunt cei care suferă.

”Va urma un circ politic fără margini. Cetățenii vor fi cei care vor pierde. În mod sigur, legea consumatorului vulnerabil nu se va adopta mai repede. În timp ce guvernanții nu fac decât să își împartă niște bani și puterea, românilor le vin facturi mai mari la curent și gaze”, a conchis realizatoarea TV.

