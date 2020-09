Anca Alexandrescu: „Nu e normal ca un adjunct al SRI să-l sune pe premierul Ponta să-i ceară anumite lămuriri”

Anca Alexandrescu: „Victor Ponta mi-a dat plicul în 2015, un document făcut public în 2017. E scrisul lui Victor Ponta. (…) E o notă internă cu date despre procurorul Uncheșelu.(…) Am interpretat acest demers al lui Victor Ponta în sensul în care cineva voia să îi facă un dosar.(…) Documentul secret nu îmi era adresat mie. (…) Nu m-am adus la persoana care mi-a fost indicată, dar am vorbit cu două persoane din presă. (…) Ponta m-a întrebat a doua zi cu cine am vorbit. (…) Victor Ponta mi-a atras atenția să nu mai dau informația nimănui, să mă potolesc. Îl sunase domnul Coldea. Victor Ponta nu a negat nimic după ce am divulgat acest document. (…) Domnul Ponta avea o obsesie legată de Realitatea TV mai de demult. Când Elan Schwartzenberg i-a furat domnului Vântu Realitatea, Victor Ponta s-a implicat în acest demers. (…) Ar trebui să vină niște lămuriri, la fel cum era normal să apară niște lămuriri după interviul procurorului Negulescu. Dar nu e normal ca un adjunct al SRI să-l sune pe premierul Ponta să-i ceară anumite lămuriri.”