Poliția argentiniană efectuează percheziții în cele două locații, acolo unde sunt prezente unități antitero, informează Baha. Până în prezent, nu au fost raportate victime.

Potrivit publicației La Prensa, ambasada israeliană a anunțat poliția din Buenos Aires că a primit un e-mail în care apărea mesajul: "Bombă la ambasadă. Evreilor, vă vom ucide pe toți".

Bulevardul Avenida de Mayo, acolo unde se află ambasada Israelului, a fost închis.

