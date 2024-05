După ce vulcanul Ruang a început să erupă, mai multe bucăți de rocă încinsă au fost aruncate în regiune. Totodată, mai multe fulgere au fost văzute deasupra craterului. Erupția a apărut după o serie de cutremure care au atras atenția specialiștilor. Insula Ruang are peste 800 de locuitori.

Vulcanul Ruang, situat în Indonezia, este unul dintre numeroșii vulcani activi din arhipelagul indonezian. Acesta face parte din "Inelul de Foc al Pacificului", o zonă caracterizată prin activitate seismică și vulcanică intensă.

Whoahh! More video of Ruang in Indonesia erupting at 02.30 WITA 😬👀



Via: @IcalNurba51757 🙏pic.twitter.com/mHCexTtwhF