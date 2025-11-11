Blocul Național Sindical (BNS) își intensifică presiunea asupra Guvernului, avertizând că înghețarea salariului minim contravine nu doar obligațiilor naționale, ci și angajamentelor europene, inclusiv cele din PNRR. Totodată, sindicaliștii salută hotărârea de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care, deși anulează anumite criterii de calcul, confirmă soliditatea Directivei europene privind salariul minim adecvat și consolidează mandatul UE de a asigura protecția veniturilor lucrătorilor.

Jalonul PNRR, în pericol

Sindicaliștii subliniază că decizia CJUE nu afectează sub nicio formă obligația României de a aplica mecanismul de ajustare a salariului minim stabilit prin Hotărârea de Guvern 35/2025. Acest mecanism, care leagă salariul minim de productivitate, costul vieții și dinamica economică, reprezintă Jalonul 392 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

BNS reamintește liderilor politici că acest jalon a fost asumat de coaliția PNL-USR-UDMR în 2021, motiv pentru care propunerea actuală de înghețare a salariului minim este "cu atât mai surprinzătoare".

„Decizia Curții confirmă că Directiva europeană rămâne solidă și aplicabilă, dar și că statele membre trebuie să demonstreze voință reală în a o implementa. Pentru România, acest lucru înseamnă nu doar respectarea obligațiilor asumate la nivel european, ci și responsabilitatea de a garanta că niciun lucrător nu este condamnat la sărăcie, deși muncește cu normă întreagă,” a declarat Dumitru Costin, președintele BNS.

Amenințarea cu pierderea banilor europeni

Blocul Național Sindical cere Guvernului să aplice imediat formula stabilită, să consulte partenerii sociali și să extindă negocierile colective, militând pentru creșterea salariului minim până la pragul de decență de 60% din salariul mediu brut.

În încheiere, BNS formulează cel mai dur avertisment: nerespectarea jalonului PNRR și modificarea formulei de calcul încalcă principiul ireversibilității reformelor PNRR, reglementat de Regulamentul (UE) 2021/241.

„În situația în care își vor menține opinia de înghețare a salariului minim și dacă nu vor respecta formula de calcul, Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană și, pe cale de consecință, România riscă să piardă banii europeni din PNRR.”