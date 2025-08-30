„Echipajele CBRN au efectuat măsurători, iar valorile indicate de către aparatele de detecție și monitorizare sunt în limitele normale. Se vor executa misiuni de monitorizare și cercetare cu autospeciala CBRN USISU (Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență) în toată localitatea Amara, pentru obținerea datelor suplimentare”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La fața locului a fost trimisă și autospeciala de transport roboți a ISU București-Ilfov pentru eficientizarea intervenției.

Cum s-a produs incidentul de la Amara

„În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autoritățile locale pentru captarea și stocarea apei potabile. Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50 - 60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40 - 50 metri. Jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20 - 30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ. În urmă cu puțin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc”, a informat ISU Ialomița.

Evacuarea populației și zona de risc stabilită

În aceste condiții, autoritățile au decis evacuarea preventivă a 270 de persoane din 144 de locuințe. Din fericire, nu s-au raportat probleme medicale. A fost instituită și o zonă de risc pe o rază de 300 de metri.

Locuitorii din Amara au primit mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

Forțe și instituții implicate în intervenție

Gestionarea situației de urgență este coordonată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomița. La fața locului acționează echipe de intervenție sprijinite de specialiști CBRN din cadrul USISU Ciolpani și ISU Călărași, alături de reprezentanți ai furnizorilor de utilități, ai Gărzii de Mediu, ai Apelor Române, dar și autorități locale și județene.

Alertă de explozie la Amara, Ialomița, după ce o echipă de muncitori a lovit o pungă de gaze. S-a format un crater uriaș, 270 de persoane evacuate. Situația s-a agravat în cursul serii - VIDEO