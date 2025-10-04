Alpinist de 23 de ani mort după ce a căzut de la 700 de metri. Imagini șocante, momentul dramatic a fost transmis live pe internet

Un alpinist în vârstă de 23 de ani a murit în SUA după ce a căzut de la o altitudine de 700 de metri. Întreaga scenă a fost filmată live pe internet. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii. 

Tânărul ajunsese pe ultima porțiune a traseului El Capitan, un perete vertical din parcul Natural Yosemite pe care puțini alpiniști se aventurează, moment în care rucsacul i s-a blocat în stânci și a fost nevoit să coboare cu frânghia.

Tânărul a căzut în gol de pe una din stânci. Totul sub ochii prietenului său care i-a filmat live moartea. Alpinistul era originar din Alaska și era cunoscut pentru numeroasele sale trasee impresionante pe versanți abrupți. 

Imaginile cu momentul tragic pot fi vizionate AICI. 

 