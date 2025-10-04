Tânărul ajunsese pe ultima porțiune a traseului El Capitan, un perete vertical din parcul Natural Yosemite pe care puțini alpiniști se aventurează, moment în care rucsacul i s-a blocat în stânci și a fost nevoit să coboare cu frânghia.

Tânărul a căzut în gol de pe una din stânci. Totul sub ochii prietenului său care i-a filmat live moartea. Alpinistul era originar din Alaska și era cunoscut pentru numeroasele sale trasee impresionante pe versanți abrupți.

Imaginile cu momentul tragic pot fi vizionate AICI.