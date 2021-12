De asemenea, curatarea colonului este o modalitate de a scapa de constipatie, o problema majora cu care se confrunta multe persoane care nu au o dieta sanatoasa, consuma multe alimente procesate sau scazute in fibre si nutrienti.

Iata 5 alimente care te ajuta sa iti cureti colonul natural.

1. Seminte de in

Protejeaza flora intestinala, regleaza tranzitul intestinal, fara efecte secundare.

2. Aloe Vera

Vindeca si protejeaza mucoasa intestinala.

3. Lucerna

Ajuta tractul digestiv in timpul procesului de curatare.

4. Menta

Protejeaza intestinele.

5. Mango

Are proprietati laxative si ajuta in cazurile de constipatie. Este bogat in vitamine si minerale. Pentru unele persoane poate fi prea acru si picant.