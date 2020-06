Alexandru Rafila, despre legea vaccinării: N-am spus “votați legea”, dar luați o decizie! Incertitudinea nu este bună

“Acum 10-12 ani, aveam o acoperire vaccinabilă aproape de 96% pentru toate vaccinurile și am ajuns încet, încet să avem 85% din doza a doua la vaccinul rujeolic. Se vede acum că avem epidemia de rujeolă care nu se mai termină. Sunt dovezi clare. (...) Apropo de legea vaccinării, ea creează niste premise pentru responsabilizarea actorilor.(...) Nici eu nu am spus votați legea, dar luați o decizie, pentru că incertitudinea nu este bună”, a declarat reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, la emisiunea “Legile Puterii”, de la Realitatea Plus.

Medicul Alexandru Rafila a declarat că românii ar trebui să fie preocupați de cum va ajunge posibilul vaccin în țara noastră, nu dacă acesta va fi sau nu obligatoriu.

“Lumea se gândește acum dacă vaccinul pentru coronavirus va fi obligatoriu, în loc să se gândească cum să fim printre țările care poate pune la punct un mecanism prin care România să fie aprovizionată cu acest vaccin. Organizația Mondială încearcă să aducă acest vaccin în mod echitabil tuturor, dar să știți că acest lucru nu va fi posibil simultan pentru toți. Noi suntem cei care trebuie să accesăm un mecanism”, a completat Rafila.