„Premierul nu a formulat absoliut niciun motiv concret, dacă ar fi invocat unul probabil că mi-ar fi fost semnalat și mie dacă ar fi fost o nemulțumire. Nu avem astfel de proiecte întârziate. Mai mult de atât, am majorat componenta noastră din PNRR de la 100 de milioane, cât era anul trecut, la 160 de milioane și am dublat numărul proiectelor de digitalizare. Chiar premierul a avut declarații favorabile despre activitatea noastră", a afirmat Alexandru Nazare la Realitatea Plus.

Pe de altă parte, Nazare a relatat și de ce nu a vrut să apară în poza cu cei 40 de lideri PNL care-l susțin pe Florin Cîțu în cursa internă pentru șefia PNL.

"Mi-a cerut, la momentul respectiv, dar am motivat că prefer să am o atitudine neutră prin prisma poziției pe care o ocup, de ministru de Finanțe. (...) Mi-a solicitat sprijinul cu o zi înainte de anunțarea candidaturii, seara. N-a avut nicio reacție când am refuzat, dar am ajuns aici, in situația unei remanieri", a afirmat Nazare la Realitatea Plus.