”În urma analizării probelor bacteriologice pentru expertizarea stației de tratare a apei Crișcior, s-au constatat depășiri ale valorilor admise de potabilitate a apei, fapt pentru care SC APA PROD SA face toate verificările și demersurile necesare pentru restabilirea parametrilor de potabilitate”, a informat, vineri, operatorul regional de apă SC Apa Prod SA Deva, printr-un comunicat de presă.

Directorul general al SC Apa Prod SA Deva, Dorin Gligor, a declarat că s-au luat toate măsurile pentru ca situația să revină la normal în următoarele două sau trei zile.

”Am recomandat populației să fiarbă, timp de 30 de minute, apa de băut preluată de la rețea sau consumul apei îmbuteliate, până la comunicarea restabilirii parametrilor de potabilitate. Estimăm că situația va reveni la normal în circa 2-3 zile”, a spus directorul general al Apa Prod SA.

De asemenea, operatorul regional de apă mai arată că ”regretă disconfortul creat consumatorilor' și asigură populația că situația este tratată 'cu maximă seriozitate și prioritate”.