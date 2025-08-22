Individul cunoscut cu probleme psihice a fost internat în spital, după ce tânăra a reușit să obțină un ordin de protecție.

Surse Realitatea PLUS spun că femeia era urmărită și hărțuită în repetate rânduri de acest bărbat.

La un moment dat, el a reușit să fugă din unitatea medicală pentru a porni din nou în urmărirea victimei.

Oamenii legii susectează că individul nu ar fi vrut doar să o urmărească pe tânără, ci să o omoare.

La scurt timp după ce s-a dat alarma că acesta a fugit din spital, forțele de ordine s-au mobilizat și împreună cu mai mulți voluntari au reușit să îl prindă. Acum, bărbatul urmează să fie dus în fața judecătorilor.