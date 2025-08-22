Alertă în Bistrița Năsăud. Un psihopat a fugit din spital ca să omoare o tânără de care era obsedat

Caz halucinant în Bistrița-Năsăud. Un bărbat internat la psihiatrie a fugit din spital să urmărească o tânără de care ar fi fost obsedat. Autoritățile au suspiciuni că individul ar fi vrut să o omoare pe fată. 

Individul cunoscut cu probleme psihice a fost internat în spital, după ce tânăra a reușit să obțină un ordin de protecție. 
Surse Realitatea PLUS spun că femeia era urmărită și hărțuită în repetate rânduri de acest bărbat. 

La un moment dat, el a reușit să fugă din unitatea medicală pentru a porni din nou în urmărirea victimei. 

Oamenii legii susectează că individul nu ar fi vrut doar să o urmărească pe tânără, ci să o omoare.

La scurt timp după ce s-a dat alarma că acesta a fugit din spital, forțele de ordine s-au mobilizat și împreună cu mai mulți voluntari au reușit să îl prindă. Acum, bărbatul urmează să fie dus în fața judecătorilor. 