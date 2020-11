Alegeri SUA 2020. Joe Biden ar fi câștigat în fața lui Donald Trump, cu 306 electori la 232, potrivit proiecțiilor mass-media

Preşedintele ales Joe Biden a fost declarat învingător în Georgia, fiind primul democrat care câştigă Georgia în ultimii 28 de ani, de la alegerile prezidențiale din 1992. Biden se consideră câștigător în Georgia pentru că la acest moment, ar exista o diferență deja de 14.000 de voturi. În Georgia vor fi renumărate manual buletinele de vot.

Dacă rezultatele finale vor fi confirmate și de renumărări, atunci scorul final în Colegiul Electoral va fi de 306-232 pentru Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite, potrivit proiecțiilor făcute de mass-media. Dacă scorul se menține , Donald Trump va pierde cu același scor cu care a pierdut Hilarry Clinton în 2016 în fata sa.

Harta alegerilor SUA 2020, potrivit proiecțiilor CNN, AICI

Și în Arizona ar fi câștigat Joe Biden, cu 11 electori, potrivit mass-media, după ce echipa lui Trump nu mai contestă rezultatele alegerilor în acest stat, anunțând că nu mai cere revizuirea rezultatelor. Biden ar avea un avans de 11.000 de voturi în fața lui Trump, după numărarea a 99% din buletinele de vot. CNN amintește că a prevăzut că Biden va cîștiga Arizona. Democrații nu au mai câștigat Arizona de la alegerile prezidențiale din 1996.

Donald Trump a câștigat în Carolina de Nord, cu 15 electori.

Dar echipa lui Trump nu a renunțat la acțiunile pornite în cazul rezultatelor din Wisconsin și Pennsylvania. Președintele în exercițiu nu a recunoscut încă victoria contracandidatului său. Trump repetă același mesaj de după 3 noiembrie: „Alegerile au fost trucate”, a scris el pe Twitter, cu prilejul anunțului că ar putea să fie prezent la o adunare de sâmbătă a simpatizanților săi, la Washington.

„Mă mișcă să văd toată această enormă susţinere, în special aceste adunări spontane care înfloresc în toată ţara, dintre care una de amploare, sâmbătă, în D.C. Aş putea chiar să încerc să trec să zic bună ziua”, a postat Trump pe Twitter.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!