Alegeri parlamentare 2020 | Ionel Dancă: ”Am votat pentru dezvoltarea României”

”Am votat astăzi pentru ca nicio regiune și niciun județ să nu mai rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării. Am votat pentru Vrancea, Moldova și România. Am votat pentru autostrada care leagă Moldova de celelalte regiuni istorice ale țării și de Europa. Am votat pentru ca tinerii și românii să nu mai fie nevoiți să plece din țară.

Am votat pentru dezvoltarea României și îi invităm pe toți românii să participe la aceste alegeri pentru că se decide viitorul copiilor noștri. Alegerile nu sunt câștigate fără participarea noastră la vot.

Alegerile se câștigă la vot, nu în sondaje. Este foarte important ca votul românilor să dea o opțiune clară pentru viitorul parlament astfel încât partidul care va câștiga alegerile să aibă o majoritate stabilă”, a declarat Dancă, la ieșirea de la urne.