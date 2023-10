Alege o holograma si afla mesajul subconstientului tau pentru iarna 2023

Intr-o lume din ce in ce mai agitata, ne confruntam constant cu o multime de factori care ne pot influenta gandurile, emotiile si chiar actiunile. Prin intermediul unei holograme, avem posibilitatea sa analizam cu atentie semnificatia subtila a mesajelor unui subconstient constient si sa descoperim aspecte noi ale personalitatii noastre. Este posibil ca prin intermediul acestei holograme sa descoperim un adevar despre noi insine pe care nu il cunoastem, dar este si posibil sa fim martorii unui moment de vindecare interioara.

Alegerea unei holograme poate oferi un indiciu puternic asupra mesajului pe care subconstientul nostru incearca sa ni-l transmita. De exemplu, cand te uiti la culoarea rosie, vezi de fapt o vibratie la frecventa aproximativa 430 – 480THz. Nota Sol emite o vibratie de aproximativ 196 Hz. Hologramele de mai sus vor transforma o frecventa vibrationala in cuvinte. Prin intermediul ochilor, vei afla mesajul sufletului tau pentru iarna lui 2023.

1. Imputernicire

Vrei mai multa libertate, dar iti este frica de responsabilitatile care vin din ea. Ideea ca vrei sa mergi singur inainte te sperie. Te intrebi daca esti capabil sau poate crezi ca ai visuri prea indraznete. “Cine sunt eu sa fac asa ceva?” poate fi intrebarea care te macina si care te tine pe loc. Nu mai fugi de aceste frici. Accepta-le si imagineaza-ti posibilitatile infinite pe care le ai la dispozitie. Frecventa imputernicirii iti transmite mesajul ai puterea de care ai nevoie.

Mantra: Am puterea sa imi indeplinesc visul!

2. E timpul!

Planuiesti sa faci un pas mare in viata ta, insa astepti momentul potrivit. Simti ca trebuie sa fii rabdator si astepti sansa, ca si cand ai astepta sa gasesti exat momentul potrivit in care sa sari. Dar asta iti da motive de insecuritate. Cum stii cand este momentul? Cum stii ca nu e prea devreme? Cum stii ca n-ai sarit prea tarziu? Este important sa nu iti permiti fricii sa te tina pe loc. Ai incredere in tine. Ai incredere in intuitia ta.

Atentie! Nu ramane intr-un stadiu de confort in care sa astepti mult si bine. Totul depinde de ACEL moment. Stai conectat cu sentimentele tale. Vei sti exact cand este momentul pentru a merge inainte. Frecventa “E timpul!” iti aduce mesajul ca sufletul iti va spune cand e momentul potrivit sa decizi urmatorul pas!

Mantra: Am increderea ca la momentul potrivit voi face ceea ce trebuie sa fac!

3. Victorie

De cate ori ti-ai spus “Aproape am ajuns!”? Ai avut raspunsurile, ai avut puzzle-ul complet, si toate visele, sperantele si dorintele tale arau concentrate pe acel moment. Totul era perfect pana la momentul adevarului. Trebuia sa actionezi, dar n-ai facut-o. Ceva te tinea pe loc si nu te lasa sa finalizezi. Fix in cel mai important moment te vedeai esuand.

A pierde si a castiga sunt fatetele aceleiasi monede. Tu singur decizi pe ce parte te concentrezi. Ai nevoie de perseverenta, ai nevoie de curaj si nu uita ca esec inseamna inca o lectie invatata. Fii mandru de tine si simte-te puternic. Fii mandru de faptul ca macar ai incercat. Convinge-te ca data viitoare vei reusi!

Frecventa Victoriei iti transmite mesajul ca trebuie sa ai incredere in tine in momentele importante

Mantra: Voi reusi!

4. Depasire

Cat de mult iti doresti sa iti indeplinesti visurile? De cate ori ai incercat? Cati pasi ai facut? De multi ori ai simtit ca esti aproape, dar ceva te-a oprit din drum. Totul este aici si, totusi, n-ai nimic. Intotdeauna la tine exista un “dar”. “Dar inca mai am de invatat”, “Dar mai trebuie sa fac x”. Renunta la acesti sabotori. Depaseste-i! Oricat de ciudat sau greu va fi, trebuie sa-ti urmezi inima. Renunta la control si sari. Vei fi uimit de puterea imensa pe care o ai in interiorul tau. Depaseste-ti limitele, asuma-ti riscuri. Nimic nu poate iesi rau daca iti asculti sentimentele si intuitia.

Frecventa Depasirii iti transmite mesajul sa renunti la control si sa calatoresti spre sinele interior.

Mantra: Imi voi depasi fricile si limitele!

5. Perseverenta

Ai inceput un proces si cu cat il continui mai mult, cu atat ti se pare mai dificil. Nu te-ai fi asteptat sa te coste atat de mult timp si atat de multa energie. In acelasi timp, zeci de alte ganduri si idei iti trec prin minte si te distrag de la telul tau. Oare fac bine? Ar trebui sa fac asta? E vreo alta cale? Pot sa fac asta?

Cand incepi un process, la un moment dat vei ajunge din nou in acest punct. Dar este important sa continui. Nu te lasa prada indoielii. Continua. Accepta rezistenta pe care o simti. Face parte din procesul de schimbare. Dar nu-ti permite sa te indepartezi de la drum sau sa renunti. Respinge scuzele pe care ti le gasesti si persevereaza.

Frecventa Perseverentei iti trimite mesajul ca ai puterea sa continui pentru a depasi fazele dificile si pentru a ignora tentatiile.

Mantra: Stiu ce vreau si voi reusi!

6. Autenticitate

Esti in proces de schimbare si autenticitatea este solutia. Esti provocat sa intri in contact cu ceea ce esti cu adevarat. Este un proces dificil pentru ca energia dualitatii si concurentei ne tine concentrati pe altii.

De data aceasta este important sa faci ce vrei tu sa faci nu ce hotarasc altii. Autenticitatea inseamna ca tu esti unic. Nu incerca sa fii ceva ce nu esti. Ia puterea, propriul adevar, si nu mai astepta aprobarea celorlalti pentru a face ce simti ca trebuie sa faci, scrie Sfatul Parintilor.

Frecventa Autenticitatii iti trasmite mesajul ca este timpul sa crezi in tine si sa renunti la tendinta de a-i copia pe altii.

Mantra: Sunt o fiinta speciala si unica!

7. Sensibilitate

Atingi nivele ale constientizarii care depasesc limitele intelectului. Iti creste sensibilitatea de la stimulii exteriori: energie, simboluri, instructiuni, inspiratie, emotia altora. Simti cum ti se imbunatatesc simturile. Vezi lucrurile mai clar. Dar cu aceasta sensibilitate vine si o mare responsabilitate. Pregateste-te pentru incidente si anticipeaza fortele oponente.

Intelege ca este important sa-ti arati sensibilitatea, nu sa ti-o ascunzi. Nimeni nu are nimic de castigat daca taci, cand intuitia iti spune sa tacerea nu este solutia. Indrazneste sa fii tu insuti, arata-ti vulnerabilitatile, fii cinstit cu sentimentele tale. Alti pot avea de castigat din exemplul tau. Cand totul vine din inima, n-ai cum sa-i ranesti pe ceilalti.

Frecventa Sensibilitatii iti transmite mesajul ca vei primi si mai multe mesaje. Fii deschis pentru ele.

Mantra: Am incredere in intuitia mea si in mesajele pe care le primesc.

8. Chemarea

Simti ca ceva se schimba in interiorul tau si ca singurul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa actionezi. Cele mai profunde dorinte ale tale ies la iveala, sunt puternice si nu mai poti astepta. Fricile, indoielile si nesiguranta vor disparea.

Parca te-ai trezit dintr-un somn greu, parca cineva te forteaza sa faci ceea ce trebuie. Este important sa iei aceste mesaje in serios pentru ca ele iti amintesc de misiunea ta pe acest pament. Lucruri marunte, o conversatie, o melodie, ceva ce primesti din mediul tau trezeste spiritul. Fii atent la acest moment si fa ce trebuie sa faci.

Cartea Chemarii iti spune ca sufletul tau tipa sa actionezi. Nu mai amana nimic pentru ca asta este ceea ce astepti. Intra in contact cu misunea ta divina.

Mantra: Fac imediat lucrurile care imi dau energie!

