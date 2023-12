La mulți ani, Nicoleta! La mulți ani, Nicolae! Vă urez să fiți sănătoși, la trup și suflet. Să vă dea bunul Dumnezeu tot ce vă doriți dumneavoastră. Ne apropiem de finalul acestui an, unul care nu a adus prea multe lucruri bune pentru omenire, cu atât mai puțin pentru români. Violența a devenit noua normalitate și se extinde ca un incendiu violent pe toate palierele. Știrile sunt sumbre, perspectivele întunecate. Și gustul Crăciunului va fi mai scump în acest an. Coșul cu alimente costă acum cu 20% mai mult față de aceeași perioadă din 2022. Cele mai mari prețuri se înregistrează la produsele tradiționale, în special la carnea de porc. În plus, șoriciul a ajuns în unele magazine să coste și 200 de lei, bani pe care majoritatea oamenilor nu și-i permit.