Adrian Streinu Cercel, previziune sumbră: Pandemia Covid-19 poate dura încă 3 ani

Intrebat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, cand preconizeaza ca vom sacapa de COVID-19, Streinu Cercel a precizat ca, initial, mergea pe opinia exprimata si de catre alti specialisti, potrivit careia acesta ar disparea in doi ani. Acum este, insa, mai putin optimist si spune ca in 2023 am putea scapa de el: "Anthony Fauci spunea ca vom avea vaccin. Nu vom avea unul foarte curand si asta pentru ca va trebui creat unul care sa asigure vccinarea la nivel planetar pentru ca acesta este un virus pandemic care circula la nivelul intregii planete."

Vorbind despre vaccin, Cercel spune ca am putea avea gata unul la anul pe vremea asta, iar explicatia este simpla: "Vaccin nu vom avea curand si asta pentru ca au aparut anumite proble in pepararea acestui vaccin. (...) Pentru un nou virus gripal, avem nevoie cam de 6 luni sa punem la punct un nou vaccin, stiind tot ce poate sa faca. Nu la fel stau lucrurile in cazul COVID-19, care capata noi proprietati prin mutatii. Orice modificare la nivel virusului face ca anticorpul sa nu mai fie functional, adica sa nu mai fie protector. Fiind un virus nou, are erori de copiere care se pierd, nu raman in structura, dar modificarile ajung sa fie pastrate in structura sa si se fac responsabile de agresivitatea bolii".