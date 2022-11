Redăm, integral, Declarația dată de Adrian Porumboiu:

„Declarație sub semnătură și jurământ

În perioada când era portar la FC Vaslui, Dani Coman a venit la mine la birou, spunându-mi că a fost coleg de școală (și de banca) la Pitești cu Daniel Constantin (pe atunci, ministru al agriculturii). Mi-a spus că acesta are nevoie de 200.000 euro, urmând să am o relație foarte bună cu el.

Din acel moment, relația mea excelență cu Dani Coman s-a deteriorat complet.

Am rămas mai mult decât surprins, refuzând continuarea discuției, intuind că ar fi o provocare pusă la cale de servicii împotriva mea.

Imediat am luat decizia greșită de a-l scoate din lot, provocându-i dificultăți de continuare a contractului și chiar legate de plăti, care, până la urmă, au ajuns, pe bună dreptate, la comisiile Federației.

Dacă, în acel moment, credeam că poate fi o provocare, după ani de zile mi-am dat seama că realmente Daniel Constantin avea nevoie de bani.

Nu am de unde să știu ce poziție va adopta Dani Coman dar declarația mea rămâne sub semnătură și jurământ, așa cum am spus la începutul acestui comunicat.

În concluzie, afirmațiile făcute de-a lungul timpului referitoare la Daniel Constantin (șpăgar) rămân valabile.

Cu respect,

Adrian Porumboiu”