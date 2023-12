Actrița Ramona Bădescu s-a alăturat partidului lui George Simion. Anunțul a fost făcut în timpul Congresului AUR din acest weekend.

„Noi am câștigat o identitate, identitatea românească acum luptăm acum, luptăm uniți cu partidul dvs condus de un om, nu știu dacă este clonat sau nu, pentru că apare peste tot, este tot timpul prezent, luptă tot timpul, se luptă un om deosebit - George Simion”, a declarat Ramona Bădescu la Congresul AUR de la Alba Iulia, potrivit Realitatea PLUS.

„Trăiesc de 33 de ani la Roma, departe de țară, dar întotdeauna am fost aici cu gândul. Întotdeauna sângele meu a fost sânge de româncă. De fiecare dată am luptat pentru dreptatea românilor. De multe ori am fost priviți cu răutate, cu prejudecăți. De multe ori am primit amenințări cu moartea. De multe ori românii erau un popor despre care nu se știa. Acum știu, pentru că noi ne-am câștigat o identitate, identitatea românească. Acum luptăm și luptăm uniți”, a mai declarat Ramona Bădescu.

Recent, actrița stabilită în Italia a devenit mamă la vârsta de 51 de ani. În trecut, Ramona Bădescu a mai încercat să intre în politică la Roma, unde a candidat la alegerile municipale din 2008, relatează Realitatea PLUS.