Cunoscutul actor care l-a interpretat pe Nelu Curcă s-a retras la mănăstire și a povestit într-un podcast momentul crucial care i-a schimbat viața.

„Am căzut într-un păcat greu care se numește adulter. Eu am greșit. Și poate că i-am nenorocit viața. Cazi. De multe ori cazi. Dar, prin spovedanie, reușești să treci peste ele. Am stat singur trei ani de zile, nu știam ce să fac. Voiam să intru la Călugărie, de atunci. Voiam să mă călugăresc. Îmi venea să-mi las meseria. Nu mai puteam s-o practic. Când veneam de la serial, noaptea târziu, nu mai puteam să mă rog.

Știi ce se întâmplă la actorie? Actoria, din tine, ocupi în timp cu alte vieți ale altor personaje. Aici e problema. Uneori, mulți actori confundă (n.r. viața reală este confundată). Eu nu mai pot să scap de Nelu Curcă, de personajul acesta. Era celebru, la Pro TV, era cu bani, cine l-a făcut să lase totul și să aibă viața asta duhovnicească? Conștiința”, a spus Nelu Curcă la podcastul „La Măruță”.

Mihai Coadă l-a interpretat pe Nelu Curcă în serialul La Bloc, în perioada anilor 2002-2007 care a avut nu mai puțin de zece sezoane.