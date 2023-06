PSD și PNL au semnat luni, 26 iunie 2023, un Acord Politic privind asigurarea majorității în Consiliul Local al Sectorului 5.

Anunțul a fost făcut de ambele organizații. Cele două partide dețin acum 16 reprezentanți din cei 27 de consilieri locali ai Sectorului 5, social-democrații având 10, iar liberalii 6. Acordul politic a fost semnat la câteva zile după ce fostul edil Cristian Popescu Piedone a anunțat, la ieșirea din penitenciar, că va reveni pe fotoliul de primar. Acesta a fost pus în libertate miercuri, 21 iunie, ca urmare a unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Condamnat în dosarul Colectiv la închisoare cu executare, Popescu-Piedone aa stat după gratii peste un an din pedeapsa de 4 ani.

Protocolul semnat astăzi de Organizațiile PSD și PNL din Sectorul 5 al Capitalei vizează inițierea și susținerea în comun de proiecte, inițiative și acțiuni în vederea maximizării potențialului de dezvoltare a Sectorului.

Acordul Politic are drept obiectiv principal susținerea dezvoltării sustenabile a Sectorului 5, într-un context marcat de existența multiplelor oportunități de finanțare, concentrate într-un interval restrâns pentru identificarea nevoilor, aplicarea solicitărilor de finanțare și implementarea proiectelor.

“Avem nevoie de o abordare unitară pentru dezvoltarea Sectorului 5. În același timp, avem și maturitatea necesară pentru a trece peste divergențele ideologice, pentru a susține proiectele majore ale comunității. Sectorul 5 nu își permite să rateze oportunitățile din PNRR, programele operaționale pentru perioada 2021-2027 și programele guvernamentale. Prin consultare și consens, impreună putem lua cele mai bune decizii pentru comunitate”, a declarat Rareș Hopincă, Președinte Executiv al PSD Sector 5.

La rândul său, Dan Meran, Președintele PNL Sector 5, a precizat că “este important să ne sincronizăm eforturile, impreună cu toate forțele politice care vor sa participe la dezvoltarea sectorului, pentru a produce rezultate reale pentru oameni. Sectorul 5 nu are timp de pierdut. De aceea, mă bucur că am reușit să ajungem la un consens și am demonstrat că punem nevoile comunității pe primul plan”.