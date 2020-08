Potrivit martorilor și presei locale, aparatul ar fi depășit pista în momentul aterizarii, dupa care s-a rupt in două, dar la nord nu a izbucnit incendiu, relatează AFP. Primul raport privind victimele indică 3 morți, între care și pilotul și circa 35 de răniți.

Breaking: Air India carrying 191 PAXs from Dubai has Crush landed at Calicut Airport pic.twitter.com/zntnTOe6DV