O autospecială a Poliției, aflată în misiune, a fost implicată într-un accident după ce șoferul, un agent de poliție, a pierdut controlul volanului.

Cum s-a produs accidentul?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, autospeciala urmărea un autoturism suspect când, pe strada Principală din comună, polițistul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Vehiculul a derapat și a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn aflat pe marginea carosabilului.

Din fericire, impactul nu s-a soldat cu victime. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, atât la mașina de Poliție, cât și la infrastructura rutieră.

Reprezentanții IPJ Alba au precizat că vor fi efectuate verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și dacă au fost respectate procedurile în timpul intervenției.