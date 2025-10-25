Cum s-a produs accidentul?

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, incidentul s-a petrecut după ce o femeie de 41 de ani, aflată la volanul unui autoturism care circula pe direcția Focşani–Adjud, nu ar fi menţinut o distanţă de siguranţă faţă de mașina din faţă, lovind-o din spate. În urma coliziunii, impactul a antrenat şi un al treilea vehicul aflat în trafic.

Echipajele de ambulanţă sosite la faţa locului au preluat trei victime – o femeie de 56 de ani, un bărbat de aceeaşi vârstă şi conducătoarea auto de 41 de ani. Toţi au suferit răni uşoare şi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Focşani pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs accidentul.

Traficul în zonă a fost îngreunat temporar, circulaţia revenind la normal după finalizarea cercetărilor la faţa locului.