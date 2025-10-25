Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, incidentul s-a produs pe un tronson de drum prevăzut cu despărțitoare de sens, în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma coliziunii, traficul pe direcția Ploiești – Brașov a fost complet blocat, circulația desfășurându-se îngreunat și pe celălalt sens.

La fața locului acționează echipaje de poliție rutieră, pompieri și ambulanțe SMURD, care acordă îngrijiri persoanelor implicate și lucrează pentru deblocarea carosabilului. Deocamdată, nu au fost raportate victime în stare gravă, însă mai multe persoane au avut nevoie de asistență medicală.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului, luând în calcul inclusiv ipoteza unei neatenții la volan sau a nerespectării distanței de siguranță între vehicule.

Autoritățile le recomandă șoferilor care se deplasează pe ruta Ploiești – Brașov să manifeste prudență maximă, să respecte indicațiile agenților aflați în zonă și, dacă este posibil, să folosească rute alternative până la reluarea traficului.