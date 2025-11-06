Impact devastator pe drumul spre școală

Accidentul a avut loc pe Via Borgo Cremera, într-o zonă intens circulată la primele ore ale dimineții. Potrivit presei italiene, autoturismul de marcă BMW, condus de român, s-a ciocnit frontal cu un autobuz care transporta aproximativ 50 de copii către școală.

În urma coliziunii, mașina bărbatului a fost complet distrusă, iar șoferul a decedat pe loc, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare.

Zeci de copii au avut nevoie de îngrijiri

Serviciile de urgență au mobilizat un elicopter medical, mai multe ambulanțe și echipaje de pompieri. Aproximativ 20 de elevi au fost transportați la spital pentru investigații, însă, din fericire, niciunul nu a suferit răni grave.

Anchetatorii italieni iau în calcul varianta ca tânărul român, rezident în Mombello Torinese, să fi adormit la volan pentru o fracțiune de secundă. Potrivit primelor date, bărbatul se întorcea de la tura de noapte, iar oboseala ar fi putut fi cauza pierderii controlului asupra direcției.

Martorii spun că mașina a virat pe contrasens în timp ce intra într-o curbă. Șoferul autocarului a reușit să vireze spre dreapta, dar nu a putut evita coliziunea.

Traficul în zonă a fost oprit timp de mai multe ore pentru efectuarea cercetărilor și pentru degajarea carosabilului, întrucât impactul a fost atât de puternic încât bucăți din vehiculul bărbatului au fost proiectate pe zeci de metri.

Românul locuia pe meleaguri străine alături de mama și de iubita sa.

Autoritățile italiene continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.