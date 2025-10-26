Accident MORTAL în Harghita: o persoană a murit și trei au fost grav rănite în urma impactului

Accident rutier
Un grav accident rutier s-a produs duminică după-amiază, pe un drum din localitatea Voșlăbeni, județul Harghita. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar bilanțul este tragic: o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite grav.

Ce au transmis polițiștii?

Potrivit informațiilor transmise de ISU Harghita, la sosirea echipajelor de intervenție, trei victime erau încarcerate, iar una dintre acestea se afla în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, viața acesteia nu a mai putut fi salvată.

La locul tragediei au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Gheorgheni, cu o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți de patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care două cu medic. De asemenea, a fost solicitat și un elicopter SMURD pentru transportul victimelor.

Cele trei persoane rănite au fost stabilizate și transportate la spital: două la Spitalul Municipal Gheorgheni, iar una la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea, urmând să fie determinate cauzele care au dus la acest accident cumplit.
 