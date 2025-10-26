Ce au transmis polițiștii?

Potrivit informațiilor transmise de ISU Harghita, la sosirea echipajelor de intervenție, trei victime erau încarcerate, iar una dintre acestea se afla în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, viața acesteia nu a mai putut fi salvată.

La locul tragediei au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Gheorgheni, cu o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți de patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care două cu medic. De asemenea, a fost solicitat și un elicopter SMURD pentru transportul victimelor.

Cele trei persoane rănite au fost stabilizate și transportate la spital: două la Spitalul Municipal Gheorgheni, iar una la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea, urmând să fie determinate cauzele care au dus la acest accident cumplit.

