Pompier aflat în timpul liber, primul la locul tragediei

Înainte ca echipajele de intervenție să ajungă, un pompier care tocmai ieșise din tură a fost cel care a sărit în ajutorul victimelor. Este vorba despre Plutonierul adjutant Florin Necșulea, de la Garda Bechet, care se întorcea acasă în momentul producerii accidentului.

„Militarul a acordat primul ajutor celor răniți și a verificat starea copiilor, asigurând zona până la sosirea echipajelor de intervenție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj (ISU Dolj).

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Dolj.

Potrivit ISU Dolj, în cele două autoturisme se aflau șapte persoane – doi adulți într-unul dintre vehicule și un adult cu patru copii în celălalt.

După acordarea îngrijirilor de urgență, șase persoane au fost transportate la spital, toate fiind în afara oricărui pericol.

Trafic blocat temporar pe DJ 604A

Polițiștii rutieri au anunțat că traficul pe DJ 604A, între localitățile Rojiște și Mîrșani, a fost restricționat pe ambele sensuri pentru mai multe ore, pentru efectuarea cercetărilor și eliberarea carosabilului.

Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită de IPJ Dolj, care a deschis o anchetă pentru a determina împrejurările în care s-a produs coliziunea.