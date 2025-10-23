Incidentul s-a petrecut în comuna Horia, iar la scrut timp, la fața locului au intervenit mai multe forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă), dar și un echipaj de poliție.

Persoanele ce se aflau în cele două autoturisme s-au autoevacuat. Trei dintre acestea, două femei de 45 și 65 de ani și un copil de 2 ani, au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SMURD și ulterior transportate la spital.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a produs evenimentul rutier.