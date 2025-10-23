TIR în flăcări, pe autostrada A3. Cauza incendiului, o defecțiune la instalația electrică

Un autotren care transporta apă şi sucuri a luat foc şi a ars în întregime, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în judeţul Cluj. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. Cauza incendiului a fost, cel mai probabil, o defecţiune la instalaţia electrică. 

Incidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 23.00, pe autostrada A3, pe sensul de mers Turda-Gilău.

„Flăcările s-au manifestat generalizat, afectând cabina şi o parte din remorcă. Forţele noastre au acţionat folosind două autospeciale şi au stins incendiul în limitele găsite”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj. 

La faţa locului au intervenit pentru stingerea incendiului pompierii din cadrul Detaşamentului Turda. 

„Pe parcursul misiunii, nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice la compartimentul motor”, a menţionat sursa citată.