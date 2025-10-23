Incidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 23.00, pe autostrada A3, pe sensul de mers Turda-Gilău.

„Flăcările s-au manifestat generalizat, afectând cabina şi o parte din remorcă. Forţele noastre au acţionat folosind două autospeciale şi au stins incendiul în limitele găsite”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

La faţa locului au intervenit pentru stingerea incendiului pompierii din cadrul Detaşamentului Turda.

„Pe parcursul misiunii, nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice la compartimentul motor”, a menţionat sursa citată.