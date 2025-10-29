”La acest moment poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Rutier intervin la un accident rutier produs în urmă cu puţin timp pe Bulevardul Muncii, din municipiul Braşov. În accident a fost implicat un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 78 de ani, care ar fi surprins şi accidentat doi pietoni minori aflaţi în traversarea drumului, în zona unei treceri pentru pietoni”, a transmis, miercuri, IPJ Braşov.

Reprezentanții instituției au menționat că cele două victime sunt două fete, minore, politraumatizate.

”Acestea sunt conştiente şi vor fi transportate la Spitalul de Pediatrie pentru investigaţii suplimentare şi îngrijiri medicale de specialitate”, a anunţat ISU Braşov, fără a precizat vârstele victimelor.

În acest caz, cercetările urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul şi să se dispună măsurile legale ce se impun la finalizarea acestora, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”vătămare corporală din culpă”.