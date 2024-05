De acest lucru s-a convins pe propria piele un britanic aflat în vacanţă în Mexic, după ce s-a ales cu arsuri de gradul trei pe faţă şi cu mâinile pline de pete imediat ce a mâncat un fruct local, relatează nypost.

Britanicul Thomas Harold Watson, un muncitor în construcţii în vârstă de 28 de ani, este ceea ce numim generic globetrotter, adică îi place să călătorească prin lume şi să încerce noi experienţe, pe care apoi le împărtăşeşte pe reţelele de socializare cu alţi iubitori de turism. De data aceasta, vacanţa de 1 mai Campeche, în peninsula Yucatan din Mexic, i-a lăsat un gust... acid.

Când a găsit într-o piaţă mere de caju pe o tarabă, a decis să le încerce, mai ales că auzise că acestea sunt comestibile, doar că ar avea un gust amărui.

„Auzisem despre fruct, dar nu l-am încercat niciodată personal, așa că l-am cumpărat, am ieșit la plimbare și am început să mănânc câteva fructe diferite. Poți mânca fructele de mere caju, se presupune că sunt puțin amare”, a povestit britanicul.

Ceea ce nu ştie el, însă, este faptul că mărul de caju este o drupă, adică un fruct fals al acestui arbore, partea cea mai sigură pentru consum fiind cunoscutul caju, care creşte în continuarea acestui măr.

„M-am gândit să-l gust; semăna cu fructul pasiunii. Am mușcat din el şi a explodat imediat. Instantaneu am simțit că un foc îmi străbătea gura. (...) Nu mi-a venit să cred durerea pe care am simţit-o imediat ce am muşcat dintr-un singur fruct”, a declarat el pentru Southwest News Service.

Thomas Harold Watson înainte de a testa mărul de caju, foto SWNS Thomas Watson

A doua zi, când s-a trezit, fața îi era complet arsă și „scorojită”, ca și cum ar fi fost stropită cu acid, așa cum se vede în fotografiile lui, care au devenit virale în mediul online. De asemenea, mâinile îi erau pătate şi decolorate.

Explicaţia pentru păţania britanicului constă în faptul că merele de caju conțin cardol și acid anacardic, un cocktail caustic, care poate provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea. Thomas Harold Watson a descoperit acest pericol abia printr-o căutare ulterioară pe Google, în timpul căreia a aflat că lucrătorii care decojesc merele de caju pot suferi arsuri grave la mâini și brațe. După ce aceste substanţe sunt înlăturare, fructele pot fi consumate în siguranţă fie crude, fie gătite.

După un proces de recuperare destul de dureros şi de lung, globetrotterul își avertizează pe turiști să se documenteze înainte de a mușca din fructe exotice din străinătate sau a testa delicatese locale.

„Întotdeauna este bine să mănânci mâncăruri locale, dar cred că este bine să ai și câteva cunoștințe despre ele”, a spus el.