Este pentru a doua oară când Daniel întreprinde o astfel de aventură, prima fiind în 2016, când a alergat până în Franța pentru Campionatul European.

Pornind de la Stadionul „Ștefan cel Mare” din București, Daniel a ajuns în fața Munich Fussball Arena în 25 de zile, după ce a traversat diverse regiuni și a întâlnit numeroși oameni impresionați de determinarea sa. Fan devotat al echipei Dinamo, el a declarat pentru frf.ro: „Ai nevoie de o doză de curaj ca să duci la bun sfârșit o asemenea călătorie. S-ar putea să ai și probleme, am avut și eu glezne umflate, probleme cu tibia, dar astea sunt probleme medicale pe care le poți întreține cu un pic de kineto, masaj, niște medicamente. Dar mental, în fiecare dimineață trebuie să te trezești și să ai un plan.”

Călătoria parcursă de Daniel Horhogea

În timpul călătoriei, Daniel a primit sprijin din partea multor persoane care l-au ajutat în momente critice. Aceste întâlniri au transformat aventura sa într-o experiență memorabilă. Oameni generoși l-au primit în casele lor, i-au oferit mese calde și chiar l-au transportat cu mașina în timpul ploilor torențiale. Unii i-au încredințat chiar cheile de la apartamentele lor pentru a se putea odihni, chiar dacă nu puteau comunica în engleză.

„Ce am făcut eu nu e competiție, e o călătorie”, subliniază Daniel, reflectând asupra sensului profund al acestei experiențe. El a învățat să nu aibă așteptări și să se bucure de fiecare moment, un sentiment pe care îl aplică și în susținerea echipei naționale la EURO 2024.

„Cele 25 de zile de călătorie mi-au zis să nu am așteptări. Îmi doresc doar ca jucătorii să lupte pentru Echipa Națională. Fiecare generație are drumul ei și dorința de a face ceva – eu cred în acești băieți. Am văzut dăruire.”

Daniel Horhogea nu doar că și-a demonstrat devotamentul față de echipa națională, dar a și inspirat prin exemplul său de determinare și solidaritate umană.