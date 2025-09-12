Procurorii au decis ca bărbatul să fie judecat în stare de arest preventiv pentru infracțiunile de tentativă la omor calificat în formă continuată, distrugere și trafic de produse sau substanțe toxice. Ancheta a scos la iveală detalii grave legate de incidentele petrecute în comuna Grebănu, unde locuia fostul socru împreună cu femeia care a fost anterior soția inculpatului.

Cum a fost folosită substanța T61

Conform anchetei, în data de 13 octombrie 2024, inculpatul a turnat în castronul cu ciorbă destinat fostului socru, dar și în oala fostului socru, o substanță toxică numită T61, folosită pentru eutanasia animalelor. Parchetul menționează: „...substanța toxică T61, utilizată pentru eutanasia animalelor, letală în caz de înghițire pentru om, acționând cu intenția directă de a suprima viața persoanei vătămate." Consumul a fost evitat deoarece victima a simțit prezența unei substanțe străine în aliment, iar astfel efectul letal nu s-a produs.

Sabotaj la autoturism

În aceeași zi, bărbatul a ieșit din locuință și, folosind un clește, a secționat conducta de frână a autoutilitarei folosite de fostul socru, deteriorând sistemul de frânare pe roata dreaptă spate. Acțiunea a pus în pericol viața victimei, deși nu au fost raportate urmări imediate.

Detalii despre substanța T61 și riscurile sale

Parchetul a precizat că produsul T61 este o substanță toxică de uz veterinar, interzisă persoanelor fizice și extrem de periculoasă pentru oameni. „Conform planșei fotografice ce surprinde ambalajul produsului T61, se constată că acesta prezintă pictograma pentru Toxicitate Acută - Mortal în caz de înghițire, mortal în contact cu pielea, mortal în caz de inhalare, toxic în caz de înghițire, toxic în contact cu pielea, toxic în caz de inhalare, aspect ce corespunde cu prospectul acestui produs, în care se arată că este letal pentru oameni în caz de înghițire”, au explicat procurorii.

