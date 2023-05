Iata care ar putea fi motivele de divort in functie de zodia in care te-ai nascut, asa cum sunt descrise de catre astrologul John Townley, in cartea sa “Composite Charts: The Astrology of Relationships” si analizate de Sfatul Parintilor.

1. Infidelitate

Cele mai predispuse zodii spre infidelitate sunt Berbecul, Leul, Gemenii, Sagetatorul si Scorpionul. Leul si Berbecul sunt fascinati de persoanele care le slavesc egoul, iar Gemenii si Sagetatorii insala de dragul aventurii. In ceea ce-i priveste pe Scorpioni, daca nu primesc suficient sex acasa, vor cauta in alta parte.

2. Inselat emotional

Daca zodiile de mai sus cauta implinirea fizica, Balantele, Racii si Pestii o cauta pe cea emotionala. Chiar daca sexul este la cote satisfacatoare, daca ei nu simt si o conectare emotionala, o vor cauta la altcineva. Cel mai probabil, ei nu vor ajunge la sex, cu “amantii”, ci vor cauta atentie si afectiune.

3. Lipsa angajamentului

Persoanele imprevizibile nu sunt foarte buni soti, mai ales cei care nu sunt obisnuiti sa termine ceea ce au inceput. Gemenii sunt cunoscuti pentru inconsistenta lor, par ca nu se angajeaza suficient intr-o relatie si, din aceasta cauza, partenerii lor se simt nesiguri in relatie. Cei mai predispusi divorturilor si recasatoriei sunt Gemenii si Sagetatorii. Si despre Berbeci se poate spune ca au probleme cu “stapanirea de sine” si se pot angaja in relatii “zbuciumate”.

4. Incapatanarea

Taurii, Leii, Scorpionii si Varsatorii sunt persoane care cu greu recunosc ca au gresit, sunt incapatanate si doresc sa se faca numai ca ei.

De cealalta parte sunt persoanele schimbatoare, precum Gemeni, Fecioara, Sagetatori si Pesti. Ele isi schimba atitudinea in functie de moment si de ce anume au de castigat din acea situatie. Atat prima varianta, cat si a doua pot fi foarte enervante pentru partenerii acestor zodii, care nu stiu cum sa “jongleze” cu pretentiile lor.

5. Impulsivitatea

Gemenii si Sagetatorii sunt cele mai predispuse zodii spre a se casatori fie prea devreme, fie prea repede, sub puterea unui impuls. Balantele se casatoresc pentru ca nu le place sa fie singure, ceea ce poate insemna un mariaj rapid, la prima dragoste. Dupa doua-trei mariaje realizeaza ca nu e nevoie de o casnicie pentru a nu fi singur. In aceeasi categorie mai pot fi inclusi Racii si Taurii.

6. Asteptari nerealiste

Cu exceptia Taurilor, care sunt cu picioarele mai infipte in pamant, restul zodiilor au tendinta de a seta niste asteptari mult prea inalte fata de partenerul de cuplu. Semnele de Foc (Berbec, Leu, Sagetator) sau de Aer (Gemeni, Balanta, Varsatori) au in minte un ideal de casatorie aproape de povestile cu zane. Cu greu gasesti in realitate un angajament atat de puternic intre parteneri si atunci, dezamagiti, ajung la divort. Racii proiecteaza in casatorie imaginea copilariei lor si isi doresc o relatie precum cea a parintilor. Scorpionii vor ca focul pasiunii sa se mentina la aceeasi intensitate ca in primele clipe ale relatiei. In timp ce Fecioarele si Capricornii au setate niste standarde si reguli dupa care partenerul de cuplu ar trebui sa se comporte.