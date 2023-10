Sunt multe motive pentru care oamenii ajung sa simta foame, inclusiv atunci cand mananca regulat si suficient. Din cauza stilului de viata sedentar si a dietei bogate in alimente procesate si bogate in carbohidrati rafinati, multi dintre noi avem tendinta sa dăm iama în alimente care nu ne ofera prea multa valoare nutritionala si, mai mult de atat, ne lasa senzatia de foame in scurt timp. Cu toate acestea, exista cateva alimente sanatoase care iți pot pacali corpul si pot sa ofere senzatia de satietate pentru mai mult timp.

Inamicul principal al unei diete sanatoase este senzatia de foame. Poti trece mai usor peste ea consumand inainte de masa anumite alimente sanatoase, care te ajuta sa iti reglezi apetitul ca sa iti adaptezi ulterior portia de mancare adevaratelor nevoi ale corpului tau. Acestea sunt:

Oul fiert

Oul fiert este satios si echilibrat din punct de vedere nutritiv. Cand iti este prea foame si nu ai prea multe solutii, mananca un ou fiert tare alaturi de o bucatica de paine integrala sau un pesmet din paine integrala, cu 19% fibre, sau fa-ti un sandvis cu ou fiert tare si putina branza. Foamea dispare repede fara sa mananci ceva nesanatos.

Banana

Banana potoleste rapid foamea. Este consistenta, e bogata in glucide, deci potoleste si pofta de dulce, si are si multe vitamine si minerale benefice corpului tau.

Orezul brun

Consuma orez brun fiert, preferabil fara ulei, ori de cate ori senzatia de foame iti da de furca. Este consistent, satios, bogat in fibre, te ajuta si la tranzitul intestinal. Mananca-l simplu, fara a-l combina cu proteine animale (carne, lactate, oua) si, evident, nu abuza oricat iti este de foame.

Iaurtul

Iaurtul potoleste rapid senzatia de foame chiar daca e consumat in cantitati mici. Este hranitor, are substante nutritive ce sunt absorbite rapid in organism datorita enzimelor si fermentilor pe care ii contine, scrie Sfatul Părinților. Iaurtul te ajuta foarte mult indeosebi seara, dupa ora 19, daca vrei sa iti mentii silueta si sa nu mai mananci nimic dupa aceasta ora, dar foamea nu iti da pace. Mananca un iaurt fragmentat in portii mici, din cand in cand, pe durata serii si te vei culca cu multumirea ca ai reusit sa stai departe de masa de seara, inamicul siluetei.

Apa plata cu lamaie

Chiar daca nu concurezi cu manechinele, nu strica sa bei des peste zi un pahar de apa plata in care pui lamaie proaspat stoarsa. Un asemenea pahar cu 10 minute inainte de masa face minuni. Taie senzatia de foame si iti permite sa mananci rational si nu impinsa de la spate de pofta si foame. Apa cu lamaie este foarte buna si pentru beneficiile pe care lamaia le aduce organismului nostru.

