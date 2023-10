Studiile au aratat ca ritualurile pot juca un rol crucial in dezvoltarea increderii de sine. Sportivii si oamenii de succes adesea au obiceiuri sau ritualuri care le cresc stima de sine si ii ajuta sa actioneze cu mai mult curaj. Acest lucru poate fi aplicat si in viata noastra de zi cu zi. Daca ne-am obisnuit cu un anumit obicei care ne face sa ne simtim increzatori, atunci avem mai multe sanse sa actionam cu mai mult curaj si convingere.

De caeea, vom analiza cateva exemple de ritualuri rapide de doua minute care iti pot imbunatati increderea de sine. Aceste obiceiuri sunt puternice si simple, astfel incat le poti folosi inainte sa mergi la un interviu pentru job, la o sedinta importanta sau chiar la o intalnire. Chiar si cele mai mici schimbari in rutina ta zilnica pot face diferenta in dezvoltarea increderii de sine si iti pot oferi mai mult control asupra vietii tale.

Obiectul norocos

Cei maimulti dintre sportivi au un obiect norocos. Poate fi o bijuterie, un talisman, un stilou, un obiect vestimentar. “Puterea” vine din ceea ce psihologii numesc “evenimente contagioase”, scrie Sfatul Parintilor. Atunci cand te imbraci cu aceleasi haine sau scrii cu acelasi pix ca atunci cand ai avut un succes, creierul creeaza conexiuni care genereaza mai multa incredere de sine.

Postura puternică

Sunt oameni care se simt mai puternici daca abordeaza o anumita postura. Gandeste-te la Wonder Woman, de exemplu, pe care o vezi mai tot timpul cu mana in talie. Gaseste o postura care sa-ti creasca increderea in tine si repet-o de fiecare data cand simti ca ai nevoie de incurajare.

Vizualizează performanța

Inaintea de a participa la o competitie, atletii de performanta vizualizeaza pas cu pas ceea ce urmeaza sa se intample. Aceasta tactica le imbunatateste increderea in sine, intrucat la confera siguranta si se inlatura teama de necunoscut. De asemenea, poti rememora scene/evenimente in care ai stralucit si te-ai bucurat de succes.

